Il taglio ai costi della casta è stato il ‘cavallo’ che (forse più di ogni altro argomento politico) ha consentito al Movimento 5 Stelle di fare breccia tra gli elettori. Un cavallo che però avrà perso l’orientamento lo scorso 28 aprile, quando quasi nelle stesse ore, ma in due Palazzi della politica differenti, gli esponenti pentastellati hanno espresso una posizione paradossalmente antitetica.

Ecco cosa è successo.

Palazzo D’Aimmo, sede del Consiglio regionale: Andrea Greco e i suoi colleghi pentastellati si battono su una serie di proposte per dare una sforbiciata ai privilegi di assessori e consiglieri regionali, per ridurre il contributo che viene loro erogato per le missioni istituzionali, anche a diminuire un po’ (introducendo un sistema a scaglioni) i vitalizi e creare un fondo di solidarietà legato al Covid finanziato con il taglio ai costi della politica. Pacchetto di proposte che il centrodestra ha bocciato.

Spostiamoci di un paio di chilometri, a Palazzo San Giorgio, governato dal sindaco Roberto Gravina e dalla sua amministrazione a 5 Stelle. Nel corso del Consiglio comunale che si è svolto sempre mercoledì scorso è stata presentata un’iniziativa simile. Questa volta però gli autori del testo che ha promosso il contributo di solidarietà sono stati gli eletti della Lega. Benissimo – starete pensando – se tanto mi dà tanto, allora la proposta sarà stata approvata. E qui casca l’asino (in cui nel frattempo si è trasformato lo sfavillante cavallo con le 5 stelle sulla testa).

L’appello alla solidarietà collettiva attraverso la rinuncia da parte dei consiglieri comunali, degli assessori e al sindaco ai gettoni di presenza o all’indennità di una mensilità ha fatto flop. O meglio è stato bocciato proprio dai paladini del taglio ai costi della politica, in parole povere la maggioranza a 5 Stelle.

Nessuna possibilità di dare un piccolo segnale ai cittadini, com’era nell’obiettivo degli esponenti locali del Carroccio, o di accantonare le somme comunali per acquistare buoni spesa per le famiglie in difficoltà (anche se c’è da riconoscere che comunque nei mesi scorsi l’amministrazione ha messo a disposizione buoni spesa alimentari).

Una situazione paradossale, anche se – lo vogliamo chiarire a scanso di equivoci – non vogliamo accostare gli inquilini del Municipio alla ‘casta’ che intasca importi molto distanti da quelli guadagnati dai consiglieri regionali. In Comune a Campobasso, un consigliere può guadagnare al massimo 1000 euro lorde se partecipa alle commissioni consiliari. Poi vanno fatte delle distinzioni tra capigruppo e consigliere ‘semplice’. Inoltre chi lavora si vede decurtata la somma quasi della metà arrivando a percepire circa 5-600 euro. Mentre il gettone di presenza per ogni riunione di commissione è di 50 euro lorde.

I 5 Stelle hanno ovviamente motivato il “no” alla proposta della Lega sulla beneficenza.

“La beneficenza si fa con i soldi propri, non con risorse dello Stato. Si fa in maniera intima e anonima per evitare la pubblicità mediatica e i like sui social”, ha argomentato ad esempio Nicola Simonetti dimenticando, forse, il caso che ha investito il sindaco Gravina lo scorso agosto che proprio con soldi pubblici ha detto di aver fatto beneficenza in relazione alla controversa faccenda del bonus covid per le partite Iva. “La solidarietà la intendo in altro modo, anche senza l’utilizzo del denaro. Questa è solidarietà spot”.

Per il sindaco Roberto Gravina “il parallelo con il gruppo 5 Stelle in Regione non regge perchè in quel caso le indennità percepite sono eccessive” e poi “non vorrei che si lanciasse un messaggio sbagliato delle indennità dei consiglieri comunali e del sindaco. Indennità che hanno subìto un taglio nel 2013”. Il primo cittadino ha anche sottolineato che “sicuramente le persone vanno aiutate ma non mi convincono le modalità previste in questa mozione”.

Dulcis in fundo, le parole del capogruppo M5S Antonio Vinciguerra: “C’è chi non può rinunciare all’indennità da consigliere o al gettone di presenza“, riferendosi ai titolari di attività commerciali o di partita Iva paralizzate dall’emergenza covid.

E a questo punto che le 5 stelle sul cavallo ‘Tagliamo i costi della politica’ si sono tutte spente. Come le luci che coronavano il capo di Lucia- Anna Marchesini nei ‘Promessi sposi’ interpretato dal Trio.