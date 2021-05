LUNEDI’ 10 C’è aria di grande cambiamento in atto sull’Italia ma in Molise, e al sud, non avvertiremo nulla di quello che sta per accadere nella giornata di oggi che almeno qui resterà calda e molto soleggiata. Una imponente perturbazione atlantica investirà prima il nord della penisola per poi scendere al centro con un carico di temporali e un consistente abbassamento delle temperature. Tutto questo non si verificherà al Meridione protetto da una bolla di alta pressione capace di tenere a distanza l’ennesimo vortice ciclonico. Solo durante la notte avremo un leggero aumento della nuvolosità e una probabile debole pioggia su Isernia. Si tratta di velature innocue per lo più destinate a passare presto sospinte anche da una moderata ventilazione.

MARTEDI’ 11 Il maltempo che ancora investe il nord Italia porta qualche effetto sul Molise: il contesto meteo-climatico resta tranquillo ma oggi avremo una maggiore nuvolosità, alternata ad ampie schiarite, e soprattutto qualche rovescio, anche a carattere temporalesco. La giornata trascorrerà tutto sommato all’insegna del tempo bello ma durante il pomeriggio la copertura nuvolosa tenderà a intensificarsi nel versante occidentale della regione e per la notte si temono piogge lungo i rilievo del Fortore, su parte dell’alto Molise e su Isernia. Resiste il caldo, con temperature anche sopra la media. Il debole vento si rinforzerà in serata.