Contagi al minimo, la vita dei molisani può ricominciare. Via libera a piscine, sagre e feste nuziali. E a cena in libertà

Nessuna sorpresa: il Molise conferma i suoi numeri da regione bianca e grazie a questi (consolidati da ormai 3 settimane) ‘sbarcherà’ dalla prossima settimana – insieme a Friuli e Sardegna – nella zona ‘franca’ ambìta da tutti. Le previsioni – confermate dai dati del monitoraggio di Iss e Ministero della Salute di oggi 28 maggio – postulano una metà Italia in zona bianca (il resto ancora gialla) già per la metà del mese di giugno.

Da lunedì (o al massimo da martedì, dipenderà da quando verrà firmata ed entrerà in vigore l’ordinanza del Ministro Speranza) la vita dei molisani cambierà. Nulla sarà ancora come prima, ovviamente, e le regole dell’utilizzo della mascherina (sia all’aperto che al chiuso) e del distanziamento fisico resteranno. Nessuna deroga a queste, insomma.

Nelle zone bianche però diverse saranno le riaperture, anticipate rispetto a quanto è previsto per le regioni in giallo. E si dirà addio al tanto odiato coprifuoco. Le limitazioni di orario serale-notturno insomma non saranno più un problema per i molisani, che potranno godersi questo inizio estate in tutta tranquillità. Peraltro l’entrata in zona bianca coincide quest’anno con l’avvio della stagione balneare (quest’anno anticipata al 1 giugno appunto), su cui molti puntano per una ripresa anche da un punto di vista economico e turistico.

Vediamo cosa si potrà tornare a fare. Senza tormenti di sorta (come quelli legati al coprifuoco o quelli legati al clima non sempre mite) cittadini e turisti potranno godersi pranzi e cene anche al chiuso. Significa che molti ristoranti (ma lo stesso vale per i bar) potranno ampliare la propria attività o, nei casi (tanti) di chi di spazi esterni per i tavolini non ne ha mai avuti, rialzare finalmente le saracinesche. In realtà dal 1 giugno questo succederà anche nelle regioni gialle, secondo quanto stabilito dal cronoprogramma governativo delle riaperture graduali.

Gli amatori del nuoto potranno ricominciare con le nuotate in vasca, sia negli impianti all’aperto che al chiuso. Quindi via libera alle piscine dei lidi balneari ma anche a quelle coperte.

Un po’ di ritrovata normalità anche per i più piccoli o per gli amanti dei parchi tematici e di divertimento. Ma riapriranno anche centri benessere e termali.

Via libera inoltre a centri sociali, culturali e ricreativi, solitamente (ma non solo) mèta dei più anziani che potranno dunque recuperare una dimensione di socialità troppo a lungo negata. Via libera anche agli spettacoli, anche itineranti.

Riaperture anche per quanto riguarda sale gioco e scommesse, sale bingo e casinò. Per ‘i giocatori’ che a queste attività proprio non riescono a rinunciare.

Torneranno anche le grandi manifestazioni fieristiche, i congressi, i convegni, i corsi di formazione in presenza ma soprattutto le immancabili sagre e fiere locali. Appuntamenti d’obbligo in ogni estate che si rispetti.

E poi c’è il capitolo matrimoni e cerimonie. Dopo un lungo stop si potrà tornare a festeggiare con amici e parenti, purchè premuniti di green pass. Significa che c’è il via libera a banchetti (anche al chiuso) purchè l’invitato abbia la carta verde che attesta l’avvenuta vaccinazione (basta che siano passate due settimane dalla prima dose), l’aver avuto il Covid-19 o l’effettuazione di un tampone (risultato negativo) nelle ultime 48 ore. Andrà un po’ diversamente rispetto a quanto immaginato per la propria festa nuziale, però sono in tanti che in questo periodo stanno riprogrammando il grande evento.

E in discoteca? Per quella il via libera – sebbene oggi sia prevista una discussione sul tema in Cabina di Regia – non c’è. O meglio: le discoteche potranno sì riaprire ma non si potrà tornare in pista. I locali saranno utilizzati semplicemente come bar (o ristoranti se dotati di cucina) e vi si potrà ascoltare la musica ma guai a mettersi a ballare.

Infine, ma già lo saprete, dalla prossima settimana nella nostra regione il coprifuoco sarà solo un ricordo. Resta l’obbligo di evitare assembramenti ma in quanto ad orari non ci sarà più alcuna limitazione.

Il Molise in zona bianca era atteso da un po’: da tre settimane i dati parlavano chiaro e in particolare quello dell’incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti. Nella settimana dal 21 al 27 maggio (cioè ieri) è stata di solo 12, decisamente la più bassa d’Italia come mostra questo grafico realizzato per noi da Luca Fusaro.

E, dato sempre di ieri, gli attualmente positivi sono ormai sulla cifra di 150. Uno zero virgola zero zero zero della popolazione residente in regione. Una cifra simile la si ritrova a settembre del 2020, dopo l’estate del ‘liberi tutti’ che, come noto, portò alla cosiddetta seconda ondata. Oggi le condizioni sono cambiate (leggasi vaccini) ma l’errore non va reiterato: questa non dev’essere un’estate da liberi tutti.