Incendio di sterpaglie a Rio vivo, ritrovate fra le fiamme due bombole del gas

I vigili del fuoco di Termoli hanno dovuto operare a lungo oggi pomeriggio 7 maggio in via Rio lungo, a Rio vivo, per un incendio di sterpaglie scoppiato alle spalle di alcune abitazioni della zona.

L’intervento è stato reso impegnativo dalla presenza della folta vegetazione, andata in cenere forse anche per effetto del vento. Durante lo spegnimento del rogo il personale del 115 ha ritrovato anche due bombole del gas, per fortuna scariche, interessate dalle fiamme.

L’area è stata quindi messa in sicurezza e poco dopo i vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire su un altro rogo a Termoli, sempre di sterpaglie e incolti. Inizia quindi la lunga stagione degli incendi con le temperatura in rialzo di questi giorni e l’estate che si avvicina.