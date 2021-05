In Harley Davidson dalla Romagna alla scoperta delle bellezze del Molise

Arrivano dall’Emilia-Romagna per un viaggio nel Molise in sella alle loro Harley Davidson rombanti e fiammanti. Avvistati a Termoli per un aperitivo Stefano Vecchio Slim, Antonella Bracci, Lady Nadia Galeffi, Matteo Salvia, Salvatore Assennato, Luca Nicosanti e Cristina Di Benedetto.

Sono questi i nomi dei motociclisti scesi in Molise dall’Emilia per un tour fatto di emozioni molisane. Ieri sul lungomare e nel borgo antico di Termoli, oggi a Roccamandolfi sul ponte tibetano, alla cascata del Rio, per poi finire martedì a Campobasso tra Castel Monforte e il Museo dei Misteri passando assolutamente per i ristoranti del capoluogo.

A loro va un abbraccio dal Molise centauro e un grazie particolare a Gianni Cascione che li ha accolti a braccia aperte.