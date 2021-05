Il Giro è sempre il Giro e regala emozioni forti, che rimangono dentro come una freccia di Cupido. Sfreccianti, concentrati, scattanti. I ciclisti della carovana rosa hanno attraversato Campobasso poco prima delle 15 di oggi, 15 maggio, per l’ottava tappa del Giro d’Italia.

Un quarto d’ora per imboccare via Puglia (provenienza la Statale per Foggia), inoltrarsi per via San Giovanni dei Gelsi e respirare l’atmosfera del centro cittadino, da via Mazzini a via Elena e scattare verso il primo traguardo volante di giornata prima di imboccare via Duca d’Aosta e scomparire verso le strade a scorrimento veloce e la provincia di Benevento.

Il primo a transitare sotto lo striscione del traguardo volante è stato Gaviria, seguito a ruota da Gougeard. A qualche secondo di distacco Arndt e gli altri sei ciclisti in fuga, ovvero Campenaersts, Carboni, Gavazzi, Oliveira, Goossens e Lafay. A 6 minuti e 34 secondi è giunto il gruppo maglia rosa.

Tanti campobassani non hanno rinunciato allo spettacolo. Decine e decine assiepate dietro alle transenne predisposte dall’impeccabile organizzazione del Giro e dell’amministrazione comunale. Gli applausi scroscianti hanno accolto nel cuore della città i fuggitivi e il gruppo della maglia rosa Valter.

Il rosa indossato dall’ungherese – primo nella storia –, l’appeal di Vincenzo Nibali che vince per distacco su tutti gli altri italiani, Ganna che riceve i suoi elogi pubblici. Qualcuno non vede l’ora di scorgere Peter Sagan, che senza barba e con i capelli corti è irriconoscibile. E poi Elia Viviani, Nizzolo, Carboni, Masnada. Peccato per il ritiro di Ewan, vincitore ieri a Termoli.

Un mix di fotogrammi, sensazioni, qualche brivido lungo la schiena per i più attempati che ricordano i mitici arrivi a Campobasso degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta. Ma ci sono anche i bambini, che magari vedono per la prima volta il Giro d’Italia e sono stati fatti uscire un’oretta prima da scuola. Strade libere dalle auto fin da mezzogiorno, nelle zone nevralgiche è vietato sostare dalla mattina per organizzare tutto al meglio.

Insomma, per un’oretta, tra preparativi, staffette, ammiraglie, sponsor e tutta la carovana del Giro, Campobasso ha ricevuto un’ottima vetrina nazionale. Su Raidue, nel corso della diretta, sono stati ricordati i Misteri, con “Scannett allert” annesso, oltre al compianto Fred Bongusto e a Tony Dallara.

FOTOSERVIZIO GIUSEPPE TERRIGNO