“In cammino con gli occhi del cuore per abbracciare il mondo”, attestati di merito agli alunni Itis

Sabato 15 maggio si è concluso il progetto dal titolo “In cammino con gli occhi del cuore per abbracciare il mondo”, svolto presso l’Itis Ettore Majorana di Termoli, con la classe V A meccanica, elaborato ed eseguito in ambito scolastico ed extrascolastico dalla professoressa Ersilia Gallo e la dottoressa Viviana D’Aulerio.

Alla presenza del dirigente scolastico Stefano Giuliani, della vice preside Antonietta Primiano, dell’insegnante di religione Ersilia Gallo e dell’assistente sociale, assistente all’autonomia e comunicazione dottoressa Viviana D’Aulerio, e dell’equipe Unitalsi formata dalla presidente regionale Anna Di Mella, il presidente della sottosezione di Termoli Raffaele Monaco, la professoressa Emilia Gabriele, sono stati consegnati gli attestati di riconoscimento e merito agli alunni di V A meccanica, che con entusiasmo e spirito di collaborazione, hanno vissuto questa esperienza formativa, di cittadinanza attiva, interiorizzando i principi fondamentali del To Care, prendersi cura del prossimo, svolgendo attività solidali nel periodo natalizio con la consegna delle scatole dono alla Caritas ed alle famiglie meno abbienti del territorio termolese, a laboratori di introspezione per leggere le angosce e perplessità del momento storico da convertire in propositività per il futuro.

Un percorso di crescita personale, che ha goduto di forte motivazione da parte degli alunni, che si sono messi nei panni del più bisognoso, del diversabile, dell’emarginato, in modo empatico, sperimentando metodologie nuove per un approccio d’aiuto, con gesti d’amore regalando a tanti bambini delle uova di Pasqua.

“Bravi ragazzi e complimenti – commenta la professoressa Gallo -. La quinta A M del Majorana ha partecipato con grande impegno, sacrificio, condividendo gli obiettivi dell’Unitalsi, di pace e di solidarietà. Questi ragazzi, al contrario dei tanti egoismi e dell’indifferenza che regnano nella società di oggi, hanno dato un bell’esempio di protagonismo concreto, rispondendo direttamente ai bisogni, dei più deboli, dei più bisognosi. Sono ragazzi veramente in gamba, che sentono come dovere morale quello di portare avanti i valori veri e di alta civiltà, di dare il loro contributo per costruire una società migliore, più giusta, una società dove tutti possano vivere un po’ meglio. Inoltre ricordiamoci sempre che fare del bene fa veramente bene, sia a chi lo riceve, ma soprattutto a chi lo fa. Fare volontariato oggi è importante più che mai. Deve partire da un sentimento interiore di spontaneità, di libertà, di generosità e dalla propria coscienza, di impegno gratuito per gli altri”.

“In cammino con gli occhi del cuore, così è nato il nostro progetto, guardando i nostri ragazzi negli occhi, nei loro cuori, anche attraverso uno schermo del pc – afferma Viviana D’Aulerio -. Abbiamo letto e codificato le emozioni che con inquietudine trasparivano dai loro volti. Convertendo angosce e perplessità in spirito d’iniziativa, lotta alle nuove povertà, una lettura positiva che ha lasciato il segno nei cuori e gesti dei nostri alunni”.