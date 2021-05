L’Impresa Funebre Iovine, azienda storica termolese, con l’anniversario dei suoi cent’anni di attività sul territorio molisano inaugura la Casa Funeraria in via Egadi 7 a Termoli.

A dare la notizia è Costanzo Nicola Iovine, titolare ed erede della centenaria impresa fondata dal nonno Eliseo Iovine (1888 – 1969) e ricordata da tutti noi nella conduzione di Vincenzo Iovine (figlio di Eliseo e padre di Costanzo).

Foto 3 di 4







“Cento anni d’impresa nel 2020 sono stati un traguardo non semplice da raggiungere se si immaginano gli eventi della storia contemporanea che i nostri genitori e nonni hanno vissuto e superato e il progetto della Casa Funeraria nasce diversi anni fa. Per dare maggiore importanza a questo progetto culturalmente innovativo ho deciso di realizzarlo nella circostanza del centenario.

In realtà il Centenario 1920 – 2020 è coinciso con i tragici effetti della pandemia COVID-19 e per una serie di difficoltà sono stato costretto a differirlo di un anno, ma eccoci qua da cent’anni a presidiare il territorio per continuare ininterrottamente ad offrire i nostri servizi costantemente al passo coi tempi per innovazioni tecnologiche e culturali.

Sono certo che mio nonno Eliseo nel 1920 quando creò la prima tipografia a Termoli, affiancata poi dalle pompe funebri, abbia in qualche momento immaginato o fantasticato che la sua impresa potesse raggiungere cent’anni per mani del figlio Vincenzo e di suo nipote Nicola.

La ricorrenza del centenario coinvolge con emozione tutta la nostra famiglia come riconoscimento, da parte dei molisani e in particolar modo dei termolesi, alla nostra storica dedizione al lavoro e all’impegno sociale sul territorio.”

Foto 3 di 5









La Casa Funeraria Iovine è stata realizzata da uno studio architettonico che ha permesso la creazioni di cinque ampie sale per il commiato dedicate ad artisti italiani del Rinascimento come Michelangelo, Botticelli, Raffaello, Caravaggio e all’irrinunciabile Giotto del 1200. Alle sale per il commiato si aggiungono un’ampia sala comune per il ristoro, la reception, gli uffici amministrativi e tutta l’area riservata alle attività del necroforo dotata di strumenti e tecnologie avanzate nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

Il comfort e i servizi offerti nella Casa Funeraria sono percepibili da sistemi tecnologicamente avanzati nella ventilazione meccanica controllata, sanificazione e climatizzazione per garantire ambienti salubri e sicuri; connessione wi-fi per internet e monitor in ogni sala per la visualizzazione dei messaggi di cordoglio in tempo reale attraverso una piattaforma informatica accessibile da ogni parte del mondo. Inoltre una serie di servizi interattivi come ordinare fiori o trasmettere telegrammi di cordoglio ai familiari del defunto rappresentano solo una parte dei servizi che si fregiano di modernità e tecnologie.

Foto 3 di 3





Il personale di accoglienza alla Casa Funeraria e l’ampio parcheggio completano i servizi offerti della moderna e tecnologica struttura per accogliere i nostri cari defunti nell’estremo saluto.

Ecco la brochure (che contiene informazioni e storia centenaria della famiglia Iovine) disponibile nella Casa Funeraria per tutti gli ospiti, scaricabile online e visualizzabile a questo link: https://www.impresafunebreiovine.it/index.php/brochure

“Le novità non finiscono qui – continua Nicola Iovine – Nel 2021 e fino al 2023 ci saranno altre importanti novità, che – oltre ad arricchire l’offerta dei servizi – andranno a colmare tante altre esigenze dei nostri clienti e a soddisfare bisogni finora ignorati nel mondo delle onoranze funebri”.