Il sindaco di San Giuliano: “Polemiche strumentali su Maritaggio, siamo a livello del bacio a Biancaneve”

Il primo cittadino di San Giuliano di Puglia, Peppe Ferrante, interviene sul dibattito che lo ha visto protagonista in riferimento al rito del Maritaggio, celebrato pochi giorni fa nel paese da lui amministrato. E da lui, in quanto primo cittadino, celebrato con l’estrazione a sorte delle giovani donne cui destinare una sorte di ‘dote’, tradizione questa che si perpetua nel piccolo comune del Basso Molise come vi abbiamo raccontato in questo articolo.

Queste le sue parole: “In risposta alle associazioni che mi hanno chiamato in causa volevo solo dire che quella del Maritaggio è una tradizione ultracentenaria che ha poco a che vedere con la discriminazione di genere.

È semplicemente uno dei modi, insieme al contributo alle giovani coppie che si sposano e restano a vivere a San Giuliano (di 2000 euro), oppure come il bonus bimbi (che prevede 1000 euro per ogni bimbo nato a San Giuliano di Puglia), che l’amministrazione mette in campo per contrastare lo spopolamento delle nostre aree così abbandonate da tutti e non ha nulla a che vedere con il vecchio concetto di ‘dote’ ormai abolito!”

Il sindaco, pur non volendo fare polemica, si toglie qualche sassolino dalla scarpa perchè proprio non ci sta a passare per un amministratore retrogrado. “Qui siamo al livello del ‘bacio non consenziente rubato a Biancaneve’ (riferendosi alla polemica nata qualche giorno fa e innescata da un articolo del San Francisco Gate che avrebbe definito appunto ‘non consensuale’ quel bacio, dunque non frutto di vero amore, ndr), queste sono povere strumentalizzazioni.

Quindi non credo – conclude Ferrante – che questa tradizione possa in qualche modo essere additata come irrispettosa verso le donne, anche perchè, se avessi ravvisato ciò, avrei cambiato la sua modalità di svolgimento, che come detto prima ha più di cento anni.

Sono sempre disponibile ad ogni confronto costruttivo (con associazioni e non) con chiunque ritenga che questa tradizione leda in qualche modo il genere femminie.

Volevo chiudere solamente dicendo che come Sindaco di questa comunità e soprattutto come uomo è lungi da me qualsiasi pensiero o atto discriminatorio nei confronti delle Donne”.