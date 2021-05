Il rugby è tornato. Tamponi, allenamenti all’antistadio e “fiducia negli Hammers”

La palla ovale è tornata a volteggiare. Parliamo di rugby, naturalmente. Con l’allenamento di ieri, 4 maggio, si è riaperta l’attività ufficiale della società rugbistica della città di Campobasso. Gli Hammers sono tornati dopo mesi di stop forzato. Nei giorni scorsi tutti gli operatori sportivi e gli atleti sono stati sottoposti al tampone antigenico per assicurare la ripartenza in sicurezza.

Prime sedute sull’erba sintetica dell’antistadio di Selvapiana, che sarà la sede provvisoria per i lavori in atto all’ex Romagnoli. I primi a ripartire? I più piccoli, ovvero le bambine e i bambini del Minirugby. “I più piccoli (6 anni appena) hanno riaperto la stagione con una gioia che solo loro sanno regalare e che ha contagiato tutti, genitori, tecnici e dirigenti” spiegano dal club del capoluogo. Tra l’altro, già dalle prossime giornate sono attesi nuovi arrivi.

A seguire il settore agonistico con le formazioni della serie C1 e Juniores impegnate con la preparazione in vista dell’attività competitiva in riprogrammazione da parte del Comitato regionale campano. Agli ordini dei preparatori atletici anche le ragazze del settore femminile, tornate in campo dopo l’interruzione della scorsa stagione che le vedeva dominare nel girone campano della Coppa Italia.

“Come primo giorno ci aspettavamo un buon riscontro, ma vedere questi numeri, tra l’altro già registrati nella giornata di screening di lunedì, con più di quaranta tamponi effettuati, ci lascia ancora oggi stupiti” ha dichiarato il presidente Benito Suliani. “Significa molto per noi, le famiglie ci confermano fiducia e attaccamento, è il riconoscimento di un lavoro serio e organizzato. Ci sentiamo ulteriormente responsabilizzati e per questo ci impegneremo sempre più dalla prossima settimana, soprattutto con un nuovo appuntamento, sempre gratuito, riservato ai tamponi, sia per gli atleti che hanno già aderito che per coloro che si aggiungeranno”.

Per quanto riguarda i tesseramenti, nella sede di via Monsignor Bologna si procederà infatti con la campagna tesseramenti e in segreteria resta il supporto nel prenotare la propria visita medica e riempire i modelli per associarsi ed assicurarsi. Un grosso sforzo quello da parte dei tecnici Hammers, che di fronte all’ostacolo più grande degli ultimi tempi hanno riprogrammato gli allenamenti nel rispetto dei protocolli federali per proporre un rugby ancora più sicuro e verso un graduale ritorno a quell’agonismo ormai di un anno fa.

L’invito agli appassionati della palla ovale è di seguire tutti gli aggiornamenti sui canali social dei rossoblù, in attesa di tornare presto dal vivo.