Il calvario

Restano poco più di duemila dosi complessivamente nei frigoriferi degli ospedali molisani: le nuove forniture sono attese entro le prossime 24 ore, in caso contrario si correrà il rischio di dover rallentare il ritmo. Il disguido in cui è incappata una giovane donna partita da Termoli per fare il richiamo Astrazeneca, che ha scoperto suo malgrado che la struttura gestita dall’Università degli Studi del Molise era chiusa. Per fortuna è riuscita a risolvere il problema di ritorno nella cittadina adriatica. Altr sono stati rimandati a casa perché l’atteso lotto sollecitato da Asrem non è arrivato.