Il movimento Il Germoglio guarda al futuro. Ripresi incontri settimanali

Il movimento “Il Germoglio”, dopo la lunga pausa forzata dovuta alla pandemia, ha ripreso le proprie attività attraverso incontri a cadenza settimanale, sempre nel rispetto della normativa anti-Covid.

Attraverso un’attenta analisi del territorio, delle sue problematiche, e in risposta alle numerose richieste dei cittadini, con un occhio vigile su quelli che sono i bisogni della comunità, il gruppo ha deciso di mettere in campo numerose azioni, con il precipuo intento di riaprire il dibattito politico, riportandolo democraticamente tra la gente attraverso incontri volti all’ascolto di tutti coloro che vogliono far sentire la propria voce o hanno la volontà di mettersi in gioco proponendo le proprie idee in un’ottica di propositiva collaborazione, avendo come unico obiettivo il bene della città.

L’esperienza maturata sul campo, la partecipazione sempre attiva dei suoi membri alla vita politica e civile di Larino, ma soprattutto la volontà di perseguire il bene comune, hanno mantenuto acceso il senso civico dell’impegno, facendo sviluppare la consapevolezza di poter continuare sulla strada intrapresa. Così, con rinnovato entusiasmo, e per onorare i 1688 voti riportati dalla lista nell’ultima tornata elettorale, il movimento è determinato a proiettarsi verso le prossime elezioni comunali e, forte della lealtà, dell’impegno e delle capacità dei suoi numerosi membri, è già operativo anche su base regionale.

Dunque, in virtù di quanto sopra espresso, è disponibile all’ascolto, al confronto e all’accoglienza di chiunque voglia operare nell’interesse comune.