Spettacolare avvistamento

Il lupo ‘visita’ Civitacampomarano: splendido esemplare in pieno centro abitato

La scorsa notte ha fatto capolino in paese. Il sindaco Paolo Manuele: “Turista notturno nella serata di ieri a Civitacampomarano”. E i tifosi rossoblù lo leggono già come un presagio di vittoria e di ritorno in serie C, come gli antichi romani.