Il bollettino

Tasso di positività che non arriva neanche all'1.5%, a chiusura di una settimana in cui ha sempre raggiunto soglie molto basse, addirittura mai sopra il 6%. Oggi nessuna vittima, un solo ricovero ma c'è un paziente in più in rianimazione. Intanto i vaccini sono oltre 141.300 ma si preannunciano ancora novità perchè l'Ue ha deciso di non rinnovare il contratto con AstraZeneca