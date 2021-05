I 18 anni di Valeria Buttacchio

Fra natura ed energia

Per l'Arpa non ci sono possibili danni ambientali e la Regione esclude la cosiddetta Via dall'iter per il parco da 30 megawatt fra Campomarino e Portocannone. Si profila la nascita di un comitato di opposizione mentre manca nel Piano Energetico Ambientale Regionale l'indicazione delle zone non idonee a insediamenti del genere