Guglionesi, due ragazzi salvati dall’incendio in casa

Sono stati dei passanti, per fortuna, a rendersi conto del fumo che fuoriusciva dalla palazzina in via Roma, centro storico di Guglionesi. Hanno allertato subito i vigili del fuoco chiamando il 115 e intorno alle 19 e 30 in paese Sono arrivati i mezzi di soccorso.

A prendere fuoco la cucina dell’abitazione al primo piano dell’edificio, mentre i due giovani occupanti dormivano al piano superiore e non si erano resi conto di niente. Tramite l’aiuto di una scala gli operatori del 115 sono entrati in casa svegliando i due e mettendo in sicurezza l’appartamento.

A prendere fuoco solo il vano cucina, e l’incendio è stato estinto in fretta punto non è stato necessario evacuare l’alloggio.