GIOVEDI’ 20 Un incerto giovedì in Molise con tanto sole, vento ma anche con qualche pioggia. Al mattino ci aspetta un tempo bello ma già nelle prime ore del pomeriggio il cielo si farà sempre più coperto con rovesci sparsi sulla costa adriatica e in basso Molise. Si tratta di fenomeni passeggeri: la serata e la notte saranno limpide e stellate, seppur non troppo calde, per effetto di vento di Mestrale che andrà rinforzandosi.

VENERDI’ 21 L’alta pressione sta tentando una risalita possibile nel weekend: oggi tornano a crescere le temperature e il tempo sarà più asciutto anche se non mancheranno velature in cielo. La vigilia del fine settimana potrebbe annunciare un clima caldo grazie all’anticiclone africano che farà salire la colonnina di mercurio.