Giovedì gli alunni della Schweitzer incontrano lo scrittore Peppe Millanta

Giovedì 27 maggio dalle ore 10 nel giardino della scuola IC Schweitzer di Termoli si svolgerà l’evento conclusivo di fine anno scolastico con l’appuntamento del “Maggio dei Libri” Termoli Città che Legge e Patto per la Lettura sottoscritto tra le Istituzioni, Comune di Termoli e Scuole unitamente alle Associazioni Casa del Libro e ai privati.

Per l’occasione sarà presente lo scrittore Peppe Millanta con il suo libro “Vinpeel degli orizzonti”. Gli alunni della classe 2A sono stati preparati all’incontro con l’Autore attraverso il Laboratorio di Lettura con la prof di italiano Maria Brittannico.

Inoltre all’evento parteciperanno come uditori anche gli alunni della classe 1A accompagnati dalla Professoressa di Italiano Giovanna Berchicci. Presenti per i Saluti la Dirigente Marina Crema, l’assessore alle Politiche Sociali e Istruzione Silvana Ciciola e l’Assessore alla Cultura Michele Barile.

Il Tema trattato sarà l’Amore per i Libri e per la Lettura, in linea con il tema nazionale del Maggio dei Libri che quest’anno riguarda l’AMOR per i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri.