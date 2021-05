Il bollettino

Due i decessi, uno in Infettive e l'altro in Terapia intensiva, dove i pazienti intubati restano 4. Sono 29 i contagi su 508 test, distribuiti in 12 comuni. Un ricovero ma 2 dimissioni, il numero complessivo di pazienti covid è 30. I casi attualmente positivi in Molise scendono a 482 con le 72 guarigioni delle ultime 24 ore.