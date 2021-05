L’allarme al centralino del 115 è stato lanciato intorno alle 19.20 di oggi, 29 maggio, quando dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Campobasso sono partiti ben tre mezzi. L’intervento è stato necessario a causa di una fuga di gas metano provocata dalla perforazione di un tubo. Tutto sembra sia avvenuto, stando alle prime ricostruzioni, durante i lavori di sfalcio dell’erba che in quel momento si stavano svolgendo in contrada Colle delle Api, a poche centinaia di metri dal centro commerciale Monforte e di fronte al mobilificio Romani.

Sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco che hanno delimitato l’area perimetrando una zona di sicurezza di circa 100 metri. Per evitare rischi è stato necessario evacuare anche alcune abitazioni che sorgono a pochi metri dal tubo.

Sono stati vissuti attimi di alta tensione, soprattutto per i residenti della contrada: era possibile avvertire l’odore pungente del gas metano anche a diverse centinaia di metri dal luogo della rottura determinata, come riferito dagli uomini del 115, da un trattore impegnato a tagliare l’erba in un piccolo terreno che delimita la strada. Il conducente del grosso mezzo non si sarebbe accorto della presenza della centralina che proteggeva la tubatura e l’avrebbe colpita causando la fuga di gas.

In contrada Colle delle Api sono arrivati anche i tecnici dell’Italgas, oltre agli agenti della Polizia Municipale che hanno deviato il traffico.

Chi proveniva da Campobasso ed era diretto verso Ingotte è stato costretto a girarsi all’altezza dell’incrocio che conduceva all’ex hotel Eden. Invece chi arrivava dalla parte opposta è stato dirottato in via Ferro.

La fuga di gas è stata bloccata verso le 20.