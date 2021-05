VENERDI’ 14 Umide correnti di origine atlantica foriere di maltempo anche al centrosud. L’area di alta pressione africana stavolta non riesce a proteggere la nostra regione dove da ieri sono tornate nuvole, vento e abbassamento termico. Per la giornata di oggi si prevede pioggia, anche di moderata intensità, che colpirà prima il versante più occidentale della regione e poi, in serata, tutto il resto del territorio. Le precipitazioni più importanti dovrebbero arrivare dopo il tramonto, il mattino, almeno lungo la fascia adriatica, potrebbe essere persino soleggiato ma l’instabilità è dietro l’angolo e dunque la giornata avrà un’atmosfera parecchio vivace.

SABATO 15 Si è mossa verso est la perturbazione atlantica della notte appena trascorsa e dunque al mattino di questa prima parte di weekend i rovesci saranno ancora sul Basso Molise. Una grande instabilità segnerà il fine settimana con nuove piogge sparse su buona parte del Molise. In serata un leggero miglioramento con un clima più asciutto ma ancora tante nuvole. Il freddo caratterizzerà la giornata che avrà temperature al di sotto della media stagionale.

DOMENICA 16 Torna il sole in questa giornata di festa: l’anticiclone africano, ormai in eterna lotta con la perturbazione atlantica, cammina veloce sul Mediterraneo e potrebbe riuscire a imporsi almeno al sud e sulle regioni ad esso più prossime come il Molise. Intanto le temperature riprenderanno a salire e ci saranno ampie schiarite con coperture nuvolose timide che, almeno oggi, non dovrebbero portare pioggia.