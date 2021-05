Francesca e Miriana, esordio a 10 anni nelle gare di pattinaggio a Montesilvano

Il Cus Molise pattinaggio è stato impegnato domenica a Montesilvano con due rappresentanti: Francesca Di Cristofaro e Miriana Lombardi, entrambe classe 2011. Insieme al maestro Roberto Simiele le due atlete del centro universitario sportivo del Molise sono state ospiti della società Bosica Martinsicuro, organizzatrice dei campionati regionali su pista e della Fisr Abruzzo del presidente Giovanni Di Eugenio che, in accordo con il delegato Fisr Molise, Marco Sanginario, hanno dato la possibilità alle due giovani atlete della nostra regione di tornare sui pattini per competere nelle tre gare riservate alla categoria Esordienti e precisamente il percorso abilità, i due giri sprint e gli otto in linea.

La prestazione delle due cussine è stata ampiamente positiva anche in considerazione del fatto che si è trattato della prima gara su pista per entrambe. Da segnalare la sfortunata caduta di Francesca Di Cristofaro nel tentativo di evitare una concorrente caduta davanti a lei. “Per essere l’esordio in una gara su pista – spiega il maestro Simiele – c’è da essere soddisfatti. Abbiamo partecipato alla gara affinando la preparazione attraverso il corso online visto che il campo, dove di solito ci alleniamo, è stato messo a disposizione per la somministrazione dei vaccini. La strada intrapresa è sicuramente quella giusta, ringraziamo la società Bosica Martinsicuro che ci ha ospitato e adesso ci prepariamo per i campionati regionali su strada in programma domenica sempre a Montesilvano con la speranza di tornare presto ad allenarci tutti insieme al Palaunimol.