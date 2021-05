Fibromialgia, assessore Calenda chiede attivazione di percorsi diagnostici

Da una parte il plauso al sostegno delle amministrazioni di Campobasso e Isernia per l’Associazione Fibromialgia Italia. Dall’altra parte la richiesta alla struttura commissariale regionale guidata da Flori Degrassi di attivare percorsi diagnostici- terapeutici assistenziali.

L’assessore regionale alle politiche sociali Filomena Calenda interviene di nuovo a tutela delle persone che soffrono di fibromialgia, una malattia cronica che comporta forti e diffusi dolori all’apparato muscolo-scheletrico. E’ purtroppo trascurata dal Sistema Sanitario nazionale, anche se registra numeri importanti. Può colpire qualsiasi età, ma il picco è tra i 40 e i 60 anni con ripercussioni sulle attività lavorative e sociali.

“Apprendo con piacere – afferma la titolare delle politiche sociali – che i comuni di Campobasso e Isernia hanno deliberato il patrocinio morale in favore dell’Associazione Fibromialgia Italia, un’organizzazione di volontariato di Ancona che ha inteso promuovere una campagna di sensibilizzazione sul tema della fibromialgia in tutta Italia”.

In Molise, nonostante l’approvazione del Percorso Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale delle malattie reumatiche e autoimmuni nel quale è previsto il percorso differenziale per la sindrome fibromialgica, non ha attivato il percorso diagnostico.

Per questo l’assessore Calenda aveva presentato durante il suo mandato in IV commissione consiliare permanente della regione Molise un ordine del giorno con cui impegnava il Presidente della giunta regionale Donato Toma ad aprire un confronto con la struttura commissariale per superare la problematica “sono numerose le regioni italiane che hanno legiferato approvando percorsi diagnostici- terapeutici assistenziali. Comprendo – spiega ancora l’assessore – che il Molise è ancora in piano di commissariamento, ma ciò non toglie che il Molise con la struttura commissariale possa attivarsi. Sono certa che la sensibilità e la professionalità del commissario Degrassi sapranno indirizzare l’azienda sanitaria verso una risoluzione tempestiva e multidisciplinare”.