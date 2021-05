I vigili del fuoco del distaccamento di Termoli sono intervenuti nel tardo pomeriggio di giovedì 27 maggio attorno alle 18,20 per spegnere un incendio all’interno di un capannone di una ditta edile a San Martino in Pensilis.

Provvidenziale l’intervento del 115 in maniera tempestiva hanno impedito alle fiamme di propagarsi e quindi l’evoluzione in peggio del rogo. Le fiamme hanno raggiunto un furgone, materiale e attrezzature per l’edilizia.

Sono in corso accertamenti per appurare le cause dell’incendio.