Festa patronale di Sant’Adamo, tornano anche i fuochi pirotecnici

L’ingresso nella Zona Bianca del Molise coincide, per una mera casualità, con la festa patronale di Guglionesi. Se il 1° giugno il Molise torna in fascia “libera” e diverse restrizioni decadono in considerazione del ridotto numero di casi covid in rapporto alla popolazione, ecco che il giorno successi – 2 giugno e Festa della Repubblica – ricorre la festività in onore di Sant’Adamo.

La 919a Solennità patronale di Sant’Adamo Abate si svolgerà nei giorni 2 e 3 giugno, secondo il programma organizzato dal Comune di Guglionesi, dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore e dal Comitato festa patronale. Con una novità: la reintroduzione dello spettacolo di fuochi pirotecnici, che chiude le celebrazioni religiose segnate soprattutto dalla traslazione delle reliquie e dalla caratteristica Intronizzazione.

Ecco il programma: