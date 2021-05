Festa patronale a Montemitro in onore di Santa Lucia. Il programma

Solenni festeggiamenti in onore di Santa Lucia, vergine e martire, a Montemitro. Il programma delle celebrazioni patronali, previsto come da tradizione nell’ultimo venerdì di maggio, prevede solo funzioni religiose in rispetto delle prescrizioni sanitarie. Sante messe alle 8.30, 17 e 18.30. Alle 11 santa messa solenne celebrata da don Benito Giorgetta presso il campetto adiacente al comune.

Durante la giornata del 28 maggio 2021 è possibile contribuire alla raccolta “I fiori di Maggio” acquistando una piantina. In comunione di preghiera la comunità di minoranza linguistica croata si prepara a condividere questi momenti. Il parroco don Angelo Gabriele Giorgetta e il Comitato feste ringraziano tutti coloro che parteciperanno alla solennità patronale.

Montemitro ricorda così, come tutti i venerdì di maggio, l’arrivo e un nuovo inizio di un popolo in fuga che affidandosi alla protezione di Santa Lucia trovò rifugio nelle nostre terre, e ora come da 500 anni continua ad affidarsi a Lei con una invocazione semplice e profonda “Sveta Luca Mol Za Nas – Santa Lucia prega per noi”. Parole che, come ricorda Rocco Giorgetta, ogni montemitrano sparso per il mondo ha impresse nel proprio cuore.