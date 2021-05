Si svolgerà all’interno del mercato ‘Campagna Amica’ in piazza Cuoco a Campobasso l’iniziativa di solidarietà per le donne dell’Africa.

‘Solo dal cuore’, la manifestazione organizzata in occasione della festa della mamma e nel rispetto delle norme anti Covid, è stata ideata dal “CUAMM – Medici con l’Africa” e sostenuta da Coldiretti Donne Impresa per aiutare le donne e mamme di una delle zone più povere dell’Africa, la città di Rumbek, nel Sudan del Sud.

“Coldiretti Donne Impresa ed i volontari del CUAMM – si legge in una nota – promuoveranno, tra i consumatori che si recheranno al mercato, l’acquisto di un cuscino a forma di cuore, donde il nome dell’iniziativa, confezionato dalle Agrisarte di Coldiretti, realizzato grazie all’incontro di tessuto WAX originale africano e pregiate stoffe italiane. Una parte del costo del cuscino verrà devoluto per la realizzazione di una zona ospedaliera per la maternità, una zona di formazione per le ostetriche e una casa d’attesa pre-maternità.

Oltre a ciò, a tutte le mamme che si recheranno al mercato a fare la spesa sarà donata una piantina aromatica, made in Molise, da poter tenere sul proprio balcone, primo passo per chi volesse crearsi un piccolo orto domestico tanto utile quanto profumato”.