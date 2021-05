Falsi operatori delle Poste gli sottraggono 5.400 euro al telefono, scoperti dai carabinieri

Era stato contattato via telefono da falsi operatori delle Poste Italiane, che lo avevano convinto a fornire, in perfetta buona fede, le credenziali del conto corrente postale. La vittima dell’ennesimo raggiro che si è consumato sul nostro territorio è un giovane residente a Cercemaggiore, che nello scorso gennaio aveva deciso di rivolgersi ai Carabinieri della stazione locale non appena si era reso conto di aver ricaricato la carta Postepay a sconosciuti truffatori, per un importo complessivo di ben 5.400 euro.

Ora, a distanza di mesi, i carabinieri – dopo le indagini – hanno identificato i responsabili della truffa. Si tratta di un 31enne e di una donna di 50 anni originari del napoletano, ritenuti responsabili di truffa in concorso, intestatari delle carte ricaricate con la somma sottratta illecitamente al giovane a forza di domande precise relative al conto corrente postale, accompagnate da richieste di conferma di codici e coordinate.

L’autorità giudiziaria avvierà un procedimento per truffa nel quale la vittima potrà rivalersi per riavere il maltolto. Intanto il Comando Compagnia di Bojano continua a sottolineare l’importanza delle denunce e delle segnalazioni di episodi di illegalità, invitando la popolazione in caso di dubbi a chiedere aiuto al numero di emergenza 112.

“Gli obiettivi dei malfattori – spiega l’Arma – colpiscono tutte le categorie, si va da quelle anziane, alle ricevitorie del Lotto, alle agenzie, e la miriade di contatti quotidiani che il cittadino riceve da call-center possono indurre facilmente in errore. La campagna di sensibilizzazione dell’Arma dei Carabinieri, specie nei confronti delle vittime ritenute più vulnerabili, non si è mai interrotta e a breve saranno riorganizzati seminari e incontri”.