Elisabetta Lancellotta è stella d’oro al merito sportivo del Coni

Giornata importante quella del 30 aprile 2021 per Elisabetta Lancellotta, insignita della Stella d’Oro al Merito Sportivo del Coni.

A distanza di nove giorni dalla sua elezione nel Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, l’onorificenza ricevuta direttamente dal presidente Giovanni Malagò, ricandidato al vertice della massima istituzione sportiva nazionale.

La cerimonia si è tenuta al Foro Italico in occasione della 1.113 riunione della Giunta Nazionale del Coni.

A ricevere l’ambita onorificenza, insieme alla molisana Elisabetta Lancellotta (Rappresentante Delegati Provinciali Area Sud in Consiglio Nazionale), anche Antonella Granata (Presidente FIGS), Luigi Maggi (Presidente Federazione Scacchistica Italiana), Francesca De Santis (Rappresentante DSA in Consiglio Nazionale), Vittorio Bosio (Rappresentante EPS in Consiglio Nazionale), Marco Perissa (Rappresentante EPS in Consiglio Nazionale), Tiziano Pesce (Rappresentante EPS in Consiglio Nazionale), Delia Piralli (Rappresentante EPS in Consiglio Nazionale), Luca Stevanato (Rappresentante EPS in Consiglio Nazionale), Antonio Micillo (Rappresentante Provinciali Area Nord in Consiglio Nazionale) e Paola Mora (Rappresentante Comitati Regionali in Consiglio Nazionale).

Lancellotta, oltre a essere consigliera nazionale del Coni, è anche delegata provinciale del Coni Isernia e del Cip Isernia, consigliera comunale e presidente della Commissione Cultura e Sport nel capoluogo pentro.

Elisabetta Lancellotta ha ricevuto la stessa onorificenza che, nel 1988, ricevette il padre Mario, già sindaco di Isernia e presidente del Coni Molise dal 1976 al 1998.