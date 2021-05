È partito lo slalom “Citta di Campobasso”, nelle prove miglior tempo di Schillace

Start and go: è in corso lungo la “Gildonese” il 28esimo slalom “Città di Campobasso”. Fatte le prove di ricognizione è in itinere la prima delle tre manche che si svilupperanno durante la giornata.

Nelle prove di ricognizione il tempo migliore l’ha guadagnato la Sicilia con Emanuele Schillace, unico a scendere sotto il muro dei 2’31”, che ha completato i quasi 3,5 chilometri del percorso sulla Gildonese con all’interno sedici postazioni di rallentamento col tempo di 2’30”84.

Dietro di lui, a completare le prime tre posizioni, l’idolo di casa Fabio Emanuele su Osella Pa 9 ad un secondo e 46 secondi (2’32”30 con un punteggio di 152,30) e terza l’altra Osella del campano Luigi Vinaccia (2’34” netti).

Seppur autori di tempi migliori, a causa di dieci secondi di penalità per una postazione di rallentamento toccata, sono finiti rispettivamente al quarto e al quinto posto Michele Puglisi ed il campione italiano in carica Salvatore Venanzio. Non resta che attendere l’esito delle tre manche.