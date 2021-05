Dopo il lungo stop riparte TermoliMusica, tre concerti a maggio

Termoli Musica 2020 riparte il 9 maggio 2021 con i primi tre concerti tra quelli sospesi ad ottobre scorso.

La stagione concertistica di Termoli rientra nel progetto finanziato dal bando Turismo è Cultura. L’intento è quello di portare a termine il programma iniziato ad ottobre. Naturalmente non è facile riprogrammare in due mesi un calendario di cinque, ma OndeSerene insieme ai suoi partner ci sta provando.

Per ora la proroga che la Regione Molise ha dato per la realizzazione di questo progetto è fino al 30 giugno, se ci sarà una ulteriore proroga qualche evento potrà essere spostato a luglio. “Probabilmente i concerti proposti per le scuole non si riusciranno a fare – spiega il direttore artistico Giuseppe Nese – ma la cosa importante è il segnale di ripresa che bisogna assolutamente ridare alla popolazione che veramente ha tanta voglia di tornare alla normalità”.

Come di consueto saranno rispettate ed attuate tutte le disposizioni inerenti gli spettacoli pubblici, ma già da ottobre si è fatto un passo in avanti perchè si può ospitare un pubblico al 50% dei posti disponibili, rispetto al tetto di un terzo del precedente decreto.

Dunque si inizierà il 9 maggio con uno dei vincitori del concorso internazionale S. Mercadante, un giovane clarinettista già componente della prestigiosa banda dei Carabinieri.

Seguirà un concerto per soprano e pianoforte il 16 maggio che ci proporrà un repertorio romantico ed il 23 maggio ci sarà un progetto sperimentale contemporaneo con flauto ed elettronica dal titolo ‘Percorsi Sonori’. Un progetto di musica contemporanea sicuramente molto interessante ed inconsueto. Un evento multimediale con l’uso di effetti elettronici e video.