Domani i funerali di Tonino Pace, il ricordo di Sapere Aude

Si svolgeranno domani pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Gglionesi i funerali di Tonino Pace, scomparso a 75 anni e ricordato con affetto e stima dall’intera comunità per il contributo alla cultura, alla tutela delle tradizioni e alla devozione per San Nicola di Bari.

Lo ricordano anche gli amici di Sapere Aude, associazione formata da un gruppo di persone che lavorano nell’ambito delle iniziative parrocchiali di Guglionesi per la valorizzazione delle eccellenze del paese, fondata nel nome dell’illustre concittadino il professor Corrado Gizzi, scomparso il 15 agosto del 2012 all’età di 97 anni. Il 4 giugno 2019 proprio Tonino Pace, nell’ambito del Premio Corrado Gizzi, è stato insignito di un riconoscimento prestigioso da Sapere Aude per “l’impegno infaticabile con risultati sempre positivi e soddisfacenti rivolti alla conservazione, mantenimento e sviluppo del sentimento religioso popolare e in particolare della devozione al nostro San Nicola della cui bellissima chiesa romanica è fedele custode“. In quell’occasione era presente a Guglionesi anche il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi.