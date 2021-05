Sono Lorenzo Rostellato, Sara Santopolo, Gaia Desiderio e Noemi Mancini i vincitori del concorso ideato per scegliere il logo della scuola Difesa Grande di Termoli. Il logo è stato studiato, interamente, da tutti gli alunni delle classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, diretti dalla professoressa di Arte e Immagine Carla Di Pardo.

I bozzetti presentati sono circa 80 e prevedono un’immagine con dicitura oppure dei caratteri identificativi o entrambi. Inoltre le idee progettuali saranno accompagnate da una breve relazione descrittiva che motiverà le loro decisioni in merito allo studio del Logo.

La Commissione, formata da esperti e dalle autorità in rappresentanza delle Istituzioni, si è riunita alle ore 15 fino alle ore 18 di ieri, decretando il vincitore per la scelta del Logo, due ex equo per il secondo posto e un terzo posto. Agli alunni selezionato per le loro idee creative e originali andranno degli abbonamenti a Infinity di 12 mesi per il vincitore, 6 mesi per il secondo posto e 3 mesi per il terzo posto.