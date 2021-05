Cambia l’ora del coprifuoco a partire da oggi nelle regioni gialle, fra cui il Molise. Bisognerà rientrare nelle proprie abitazioni alle ore 23 e non più alle 22, come deciso dal nuovo decreto legge sulle riaperture firmato dal Presidente Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Sempre il Molise, come abbiamo raccontato in altri articoli, passerà in zona bianca il prossimo primo giugno insieme con Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

All’inizio del mese prossimo perciò il coprifuoco sarà del tutto abolito ma continueranno a valere le regole sull’uso delle mascherine e sul distanziamento sociale. Per le altre regioni e coprifuoco sarà invece abolito dal 21 giugno prossimo, mentre dal 7 giugno in zona gialla sarà spostato a mezzanotte.

A cominciare da questa sera pertanto le cene fuori, che per ora restano limitate solo ai tavoli allestiti all’aperto, avranno una possibilità in più visto l’allungamento dell’orario di chiusura.

C’è molta attesa per conoscere con precisione le regole per le cerimonie e in modo particolare i matrimoni, che nell’attuale situazione di incertezza molte giovani coppie hanno finora rinviato.

La data X è quella del 15 giugno quando appunto saranno nuovamente possibili i banchetti di nozze con certificazione verde o “Pass vaccinale”. La novità introdotta dal decreto legge riguarda la durata di validità della certificazione, portata dagli iniziali 6 mesi a 9 mesi a partire dal completamento del ciclo vaccinale.

Ma c’è la possibilità di avere il pass dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, nel caso di vaccini che prevedono due dosi. Come funzionerà? Si potrà ottenere il disco verde a partire dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del del ciclo vaccinale. Da quel momento scattano i 9 mesi di validità.