Da Campobasso a Termoli, treno di luci in cielo. Sono i satelliti Starlink di Elon Musk

Luci in fila indiana nel cielo della notte, tante segnalazioni dei cittadini da diversi comuni molisani e nessun mistero: sono i satelliti Starlink, messi in orbita da SpaceX, l’azienda dell’imprenditore Elon Musk il cui scopo è incrementare la copertura internet.

Ieri sera, intorno alle 21 e 15, il treno di piccole luci è passato sull’orizzonte della nostra regione, con grande curiosità di chi in quel momento si trovava col naso all’insù e ha potuto ammirare uno spettacolo sicuramente insolito, sebbene non inedito visto che già in qualche altra occasione il Molise è finito nella traiettoria dei satelliti, che si trovano a una distanza di circa 550 chilometri dalla superficie terrestre e sono costantemente monitorati.

Il video che vi proponiamo, il migliore come qualità e precisione dell’immagine fra quelli girati dai lettori, è stato fatto da Daniele a Campobasso. “Mi trovavo sotto il Castello Monforte – racconta – e stavo guardando il cielo quando mi sono accorto della scia luminosa. Decine e decine di piccole luci in fila indiana, è stato uno spettacolo suggestivo”. Subito dopo il passaggio del “treno” Daniele ha chiesto aiuto a Google dal telefonino, “e ho capito di cosa si trattava”. Qualcun altro ha ipotizzato strani fenomeni stellari, qualcuno ancora uno sbarco di extraterrestre. Ma ovviamente i dubbi sono durati lo spazio di qualche secondo, il tempo necessario a interpellare i motori di ricerca.

Starlink è una costellazione di piccoli satelliti, ancora in fase di costruzione, per l’accesso a Internet satellitare globale in banda larga sia in ambito civile ma anche per scopi scientifici, di ricerca e militari. Il progetto Starlink è nato nel gennaio 2015.La traiettoria dei satelliti si può seguire su vari siti come findstarlink.com e satellitemap.space.