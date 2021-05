Cosa fare per essere felici? Consigli pratici per essere felici dentro

Sei in cerca di benessere e vuoi sapere cosa fare per essere felici? Nonostante non esistano formule magiche, è possibile intraprendere un percorso che ti aiuti a purificare l’anima e liberarla da energie negative.

Ritrovare la felicità non è sempre semplice, ma nulla è impossibile. Come spiega anche Andrea Giuliodori nel suo portale Efficacemente.com, leader in Italia nel settore della Crescita Personale, la felicità è uno stato d’animo apparentemente poco controllabile, potremmo definirlo in verità altalenante.

Ti sembrerà strano, ma la felicità essendo uno stato mentale, è comandata anche inconsciamente da noi stessi e non da regole precise. Al contrario di quel che si pensi, per essere felice non devi diventare ricco, avere un lavoro manageriale o una vita che possa far invidia agli altri. Allora, cosa serve? Come possiamo aiutarti se ti stessi chiedendo “come faccio ad essere felice”?

Cosa bisogna fare per essere felici? Ecco i metodi con cui far pratica

Perché è importante trovare dei metodi per essere felici? Per quale motivo hai bisogno di raggiungere il benessere interiore? Quando ci si sente tristi e malinconici, la mente può essere pericolosa, ti porta a fare e ritrovarti in situazioni spiacevoli, tanto da avere difficoltà ad uscirne.

La felicità è uno stato mentale che non dovrebbe esser perso per alcun motivo. Tra i casi peggiori, vi è la possibilità di entrare in depressione e vivere perennemente in ansia.

Ecco quindi, cinque metodi per essere felici:

Overthinking: quante volte ti capita di pensare troppo o immaginarti problemi che in verità, non avrebbero motivo di esistere? Dedicati del tempo per fare meditazione e cominciare a focalizzarti su come star bene e a quali azioni potrebbero migliorarti la giornata. Viviti il presente: sapevi che questo è uno dei trucchi più potenti che ha reso felici la maggior parte delle persone nel mondo? Se pensare al futuro fa bene, modellare il presente è essenziale per il tuo star bene. Non pensare troppo a quel che sarà “domani”, piuttosto pensa e lavora oggi per raggiungere quel tanto desiderato stato di stabilità in un periodo più lungo. Equilibrio mentale e fisico: ognuno di noi ha delle proprie esigenze fisiologiche e psicoattitudinali puramente soggettive. Attraverso il silenzio, la meditazione, il coraggio e la voglia di fare, cerca di comprendere quel che possa far star bene te stesso. Ragiona su cosa ti piace di più e lavora per ottenerlo. Controlla la tua mente: la gestione è alla base di tutto, così come la percezione di ciò che ti accade. In un momento di difficoltà (perché, a chi non capita di averne?), quello che farà la differenza è la tua reazione e capacità di adattamento. Seppur tu possa avere un periodo altamente sconfortante, cerca di uscirne al più presto, prima di ritrovarti in un loop da cui non poterne uscire con semplicità. Sii grato: troppa gente omette l’importanza della gratitudine, che spesso associa erroneamente alla resa, come un senso di debolezza. Piuttosto, inizia a valorizzare ed apprezzare le piccole cose, noterai fin da subito che si tratta di un ottimo metodo per essere felici con sé stessi e con gli altri.

Come diventare felici trovando il proprio Ikigai

Come si può diventare felici in termini pratici? Se ti nominassimo l’Ikigai, probabilmente storcerai il naso. In verità, è quello che potrebbe aiutarti a dare un senso alla tua vita. Si tratta di una filosofia orientale, precisamente giapponese, un vero e proprio insegnamento per vivere in costante stato di serenità.

Tutto bello dirai, ma com’è possibile far sì che diventi realtà? Essenzialmente dovrai concentrarti su quattro punti importanti:

Concentrati sulle tue passioni: balla, fai sport, dipingi, suona, dedica tempo a qualsiasi attività che ami per davvero. Organizza un po’ di tempo da dedicare a te stesso. Scava nel tuo io: pensi di conoscere abbastanza te stesso? Se non hai mai lavorato e approfondito realmente la tua coscienza, non puoi dirlo. Contempla sui livelli oltre la realtà e le aspettative. Inizialmente non è facile, ma vedrai che con il tempo ce la farai. Muoviti nella natura: l’ideale sarebbe quello di camminare 30 minuti al giorno ogni mattina, respirando aria fresca e con il viso baciato dal sole. Se non avessi a disposizione questo tempo, cerca di riuscirci almeno nei week-end o nei tuoi giorni liberi. Fai volontariato: se fai ciò che ami, non baderai affatto a quanto tempo stai impiegando per svolgere quell’attività. Credi in qualcosa? Vuoi essere d’aiuto nel mondo? Fai il volontario o offri qualcosa senza aspettarti nulla in cambio, ritroverai un senso di felicità, probabilmente mai avuto prima.

Se seguissi alla lettera i nostri consigli, le possibilità di diventare ed essere felici, sarebbero alte. Non arrenderti alle prime difficoltà, bensì, dovrai perseverare ed impegnarti nella tua volontà di poter starebene con la tua anima.

Sull’argomento sono intervenuti molti esperti, tra cui lo psichiatra Michel Lejoyeux, a cui crede nel concetto che la felicità è una cosa semplice.