Contest su Instagram, corso di inglese da Hello English per il 1° classificato

È stata Valentina Buccelli, di Nuova Cliternia, ad aggiudicarsi il primo posto nel contest fotografico su Instagram che Primonumero ha indetto in occasione delle festività natalizie.

Primo ‘premio’ che consisteva in un corso di inglese di 30 ore presso la scuola Hello English, realtà consolidata nel campo che è a Termoli, in via dei Roveri n.1, da 9 anni. A tutto il personale della scuola va il nostro personale ringraziamento per aver messo a disposizione un regalo così utile ed importante.

Nella scuola Hello English ce n’è per tutte le età, dai 3 agli 80 anni non importa. Lezioni di inglese, corsi di inglese online su una specifica piattaforma (utilizzata specie in questo periodo di pandemia), ma anche vacanze studio per ragazzi ed adulti e soggiorni alla pari. La scuola inoltre consente di ottenere le certificazioni Pearson, Cambridge e Gatehouse Awards.

Per info su Hello English è possibile visitare il sito, la pagina facebook o quella instagram. E in quest’ultima è possibili anche seguire dei mini-corsi di inglese.

Ad aggiudicarsi il corso di inglese, come detto, è stata Valentina. Il suo albero-presepe fatto su una scala ha preso il numero maggiore di like, ben 1113.

Complimenti alla vincitrice n.1