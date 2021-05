‘Con il calcio, oltre il calcio’: sport, formazione e murales nel progetto della Provincia

La Provincia di Campobasso è stata protagonista del progetto ‘Con il calcio, oltre il calcio’ dopo aver risposto al bando “Azione ProvincEgiovani 2019”, promosso dall’Unione delle Province Italiane e dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Obiettivo del progetto è stato quello di incoraggiare e promuovere l’attività sportiva inclusiva in un ambiente sano nell’ottica dello sport di tutti e per tutti.

I partner del progetto sono stati la Polisportiva Acli Campobasso, la Polisportiva SS Pietro e Paolo Termoli, l’ente di formazione Sicurform Italia Group Srl, di Campobasso. Il Progetto ha ricevuto anche sostegno e condivisione dei Comuni di Campobasso, Termoli e Sepino. A collaborare anche gli sponsor Phlogas e New Mondo Travel, Agenzia di Viaggi di Campobasso.

‘Con il calcio, oltre il calcio’ è stato molto di più di un progetto sportivo. Partendo dallo sport nazionale, infatti, sono stati coinvolti anche gli sport d’acqua e di montagna, con l’intento non solo di valorizzare le singole discipline sportive e di farle conoscere, ma di valorizzare, assieme ad esse, il territorio molisano. A tal proposito è stato realizzato un video finale che mette insieme momenti significativi nella pratica delle discipline sportive con scorci dei panorami e delle ricchezze del nostro territorio: dalla bellezza di Altilia, passando per il Museo dei Misteri di Campobasso, dai monti del Matese al borgo antico di Termoli e alla costa molisana.

Nel corso dell’iniziativa sono stati organizzati anche tre corsi di formazione, una novità nel panorama sportivo molisano, che consentiranno ai destinatari di offrire servizi migliori in favore dei giovani sportivi molisani.

Un primo corso sull’utilizzo delle cardio app ha consentito di apprendere come utilizzare al meglio queste strumentazioni per incrementare le performance dei giovani atleti e, nello stesso tempo, stimolare la conoscenza delle loro potenzialità. I tecnici hanno imparato a leggere ed utilizzare i dati rilevati dalle apparecchiature durante gli allenamenti.

Un secondo corso ha consentito l’apprendimento della metodologia Coerver, tecnica di insegnamento che ha saputo unire l’esperienza dei suoi 36 anni di pratica consolidata con la capacità di mantenersi innovativa, contemporanea e attuale, basata sul miglioramento delle capacità individuali di ogni singolo giocatore e sullo sviluppo del gioco di squadra.

Un terzo corso dedicato alla comunicazione nello sport e per lo sport (60 ore), anch’esso novità assoluta per il Molise, si è avvalso di docenti quali psicologi, social media manager, esperti di webmarketing, giornalisti, che hanno aiutato i partecipanti tecnici/allenatori, dirigenti sportivi, addetti stampa delle società sportive a svolgere ancora meglio il proprio lavoro, acquisendo o potenziando le conoscenze nel campo della comunicazione sia interpersonale che all’esterno della società stessa.

A completare il progetto anche un murales, realizzato per rendere più accogliente, dal punto di vista estetico, l’antistadio ‘Toti-Rauso’, sede della Polisportiva Acli Campobasso.

Una newsletter tradotta in inglese e spagnolo grazie al contributo degli studenti e dei docenti del Liceo G.M. Galanti di Campobasso ripercorre, con testo ed immagini, tutte le tappe del progetto.

Infine, con lo sport fermo a causa della pandemia, oltre duecento ragazzi di sono connessi da tutta l’Europa per partecipare alla 2^ edizione online del Torneo Nazionale di Corpus Domini, altra iniziativa prevista nel progetto, un modo per non interrompere il tradizionale evento sportivo delle Acli Campobasso, che va avanti da 28 anni.

Polisportiva Acli Campobasso, Polisportiva San Pietro e Paolo Termoli, Pescara Calcio, F.C. Pro Vercelli 1892, S.S. Monopoli 1966, ASD Virtus Ortona Calcio, Frosinone Calcio, Biagio Nazzaro Chiaravalle, ASD Contea Normanna, ACSD ETRA Barletta 2008, Pol. D. Città di Segrate, CalcioCavallo F.C. Molise, Club de Fútbol Rayo Majadahonda, Ludwigshafener SC, Oud-Heverlee Leuven, FC Gran Canaria sono le formazioni che si sono date battaglia virtualmente per aggiudicarsi il primo posto.

Le partite finali (trasmesse in diretta sul profilo Instagram del progetto instagram.com/conilcalciooltreilcalcio), hanno decretato la vittoria per il Monopoli (vincitore dell’ultima edizione disputata sul campo nel 2019), la seconda piazza per la Polisportiva SS Pietro e Paolo, il terzo posto per la Pol. D. Città di Segrate.

I ragazzi che hanno rappresentato i loro club nella competizione riceveranno in premio dei buoni vacanza (per mare o montagna) spendibili in Molise.

Per il Frosinone, quarto classificato, un esclusivo e interessante premio: l’“S.O.S. chiama mamma o papà” dell’associazione ‘Il Principe Mattia Perini’, un’app salvavita creata appositamente per i ragazzi.

Se la pandemia ha segnato una battuta di arresto nel campo dello sport e del turismo, forse proprio a causa della pandemia si è riusciti a mettere a sistema iniziative ed attività innovative che sicuramente renderanno la ripresa migliore e apporteranno benefici a lungo termine per il contesto regionale.

Il progetto ha voluto fortemente essere il contributo della Provincia di Campobasso e dei partner alla ripartenza, che tutti ci auguriamo possa avvenire quanto prima.

La Provincia di Campobasso ringrazia i partner Polisportiva Acli Campobasso, Polisportiva SS Pietro e Paolo Termoli, Sicurform Italia Group Srl di Campobasso. Il Progetto ha ricevuto anche sostegno e condivisione dei Comuni di Campobasso, Termoli e Sepino. Ulteriori ringraziamenti vanno agli sponsor: Phlogas, New Mondo Travel, Agenzia di Viaggi di Campobasso e Sicurform Italia, alle Associazioni sportive che hanno collaborato alla realizzazione del video finale, al Liceo G.M. Galanti che ha curato la traduzione in due lingue della newsletter di progetto, ai docenti e ai relatori dei vari corsi di formazione, a Davide Nuzzi per la realizzazione del murales. Si ringraziano per il supporto ed il patrocinio i Comuni di Campobasso, Termoli e Sepino.