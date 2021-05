Comandante Generale della Guardia Costiera in visita alle Isole Tremiti

L'aggressione

Il presidente era a pranzo con il suo collaboratore all'osteria "Ventotto" in via De Attellis quando due giovani hanno inveito contro di lui. Tiberio nel tentativo di placare le acque è stato preso a testate subendo la frattura del setto nasale. Il ristoratore ha chiamato il 113 che ha fermato e identificato i due giovani - di 22 e 24 anni, incensurati - portati in Questura. Diversi messaggi di condanna per quanto accaduto. Primo fra tutti quello del sindaco Roberto Gravina