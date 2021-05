Colletorto, sfida imprenditoriale in tempo di pandemia per Loredana Mancino: tanti auguri

Passione, coraggio, determinazione in un contesto di amore per la terra di origine della famiglia. Rientrata in Molise dal Belgio, Loredana Mancino ha deciso di aprire, in tempo di pandemia, un negozio di abbigliamento a Colletorto.

Una sfida per il suo percorso di vita e tanto entusiasmo per condividere un progetto imprenditoriale in paese. Per lei gli auguri da parte della famiglia, di tutti gli amici con un messaggio di fiducia e speranza nel futuro. Ad maiora!