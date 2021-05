Colletorto, ‘La Coccinella’ dona alla scuola libro sulla storia del paese

“Colletorto dalla storia e dai documenti sul territorio, ai racconti”. Il libro a cura di Michele Rocco è stato donato dall’associazione culturale “La Coccinella” ai ragazzi della scuola secondaria del paese.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di promuovere e far conoscere alle nuove generazioni le proprie radici storiche, culturali e ambientali del comune. La presidente Camilla Di Rocco, insieme al direttivo ringraziano Michele Rocco per aver scritto questo libro, la Dirigente Scolastica Giovanna Fantetti per aver dato questa opportunità con attenzione e consapevolezza.

Per tutti i ragazzi un’opportunità per calarsi nel passato del paese, un patrimonio di esperienze da condividere insieme ai nonni e alle loro famiglie.