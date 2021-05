Centro vaccinale al PalaUnimol, una eccellenza molisana

In un momento particolare come quello che stiamo vivendo, in cui il Covid 19 ha cambiato le nostre abitudini, voglio portare alla vostra gentile attenzione un aspetto particolarmente importante. Per me e credo per tutti quelli che hanno avuto la possibilità di vedere da vicino il centro vaccinale allestito presso il Palaunimol di Campobasso.

Una vera eccellenza all’interno della nostra regione e della nostra città della quale bisogna andare fieri. In data 3 maggio sono stata convocata per la prima somministrazione presso l’impianto di via Gazzani a Campobasso. Ero felice quando ho ricevuto il messaggio lo sono stata ancora di più quando ho messo piede nella struttura dell’Università degli Studi del Molise. Sono stata accolta con gentilezza e non esagero se dico che mi sono sentita a casa. Mi hanno indicato la strada da seguire e mi hanno accompagnato in ogni singolo passaggio.

Ho trovato di fronte a me personale composto da ragazzi giovani e signori di una gentilezza, di una professionalità e di un’umanità straordinaria. Senza dimenticare la celerità con la quale si opera e che permette la somministrazione di tanti vaccini quotidiani. Ciascuno intento nel proprio compito, senza distrazioni ma senza perdere mai il sorriso, nonostante fosse già trascorsa probabilmente mezza giornata di lavoro. Allo sportello ho ricevuto l’assistenza necessaria per la compilazione del modulo, Il colloquio con il medico prima di arrivare al box e la somministrazione successiva hanno reso in me, ancora più forte la consapevolezza che il Palaunimol, in questo particolare momento, è davvero un posto speciale per ognuno di noi.

Personale medico e paramedico si sono dimostrati, al pari di tutti quelli che fanno parte dell’organizzazione, persone straordinarie alle quali voglio rivolgere un sentito ringraziamento. Ho trovato anche un ragazzo fuori dal box ad accogliermi e a indicarmi con estrema gentilezza il posto dove potermi accomodare per l’attesa di 15’. L’organizzazione è perfetta.

Al centro vaccinale del Cus Molise la macchina gira con il ritmo giusto ed è merito di tutti quelli che ne fanno parte. Grazie all’Università degli Studi del Molise, grazie al Cus Molise, grazie al personale e a tutti quelli che lavorano per far sì che tutto funzioni alla perfezione e che i vaccini siano somministrati in grande numero. Di queste persone e di quello che fanno dobbiamo andare orgogliosi.

Giovanna Mercurio