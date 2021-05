MERCOLEDI’ 5 Dopo un avvio un po’ incerto la prima settimana di maggio inizia a prendere la piega giusta: in questo mercoledì avremo tanto sole e appena qualche innocente nuvola in cielo. A farci compagni anche 25 gradi di temperatura in basso Molise durante le ore centrali del giorno. Sono gli effetti dell’anticiclone africano che però stenta a imporsi come si dovrebbe garantendo un tempo davvero stabile.

GIOVEDI’ 6 Anche per oggi il tempo sarà soleggiato ma senza per questo farsi troppe illusioni su una generale stabilità atmosferica. La prima parte della giornata sarà più luminosa, nel pomeriggio i cieli diventeranno più cupi a causa di una nuvolosità diffusa ma non sono previste piogge.