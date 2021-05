Cane scivola in un burrone, salvato dai vigili del fuoco

Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Isernia è intervenuta a Monte Patalecchia nella zona di Castelpetroso per salvare un cane scivolato in un burrone profondo alcuni metri.

I pompieri sono stati allertati dal proprietario che nulla ha potuto per evitare l’incidente al suo amico a quattro zampe che probabilmente per seguire un volatile, è scivolato per alcuni metri in un dirupo profondo sulle montagne di Castelpetroso.

Gli operatori del 115 con tecniche speleo alpino fluviali si sono calati nel burrone raggiungendo non senza difficoltà l’animale. Che quindi è stato imbragato e tranquillizzato dall’operatore e che poi è stato recuperato dalla squadra rimasta in pianura. Felice il proprietario per aver potuto riabbracciare il suo amico Fido.