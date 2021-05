Il consigliere comunale di Campomarino Giuseppe Di Carlo, passato negli scorsi mesi dalla maggioranza all’opposizione, ha reso noto di aver depositato “una mozione urgente per impegnare il Sindaco e la Giunta a formulare indirizzo al Dirigente del Settore Ambiente e/o Lavori Pubblici per la pubblicazione di un avviso Pubblico avente ad oggetto ‘Manifestazione d’interesse per l’attivazione gratuita di tecnologie innovative e relative strumentazioni da installate sul territorio comunale’”.

L’intento è quello di realizzare un ecoparco in via Favorita come quelli della ditta Ecocontrol Gsm, che già ne ha approntati diversi in Molise (Termoli, Petacciato) ma anche in altre aree d’Italia.

“Ciò al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di ditte specializzate del settore al fine di valutare la disponibilità ad ottenere gratuitamente tecnologie innovative da installare sul territorio comunale in zone di interesse pubblico.

I Comuni di Petacciato e Termoli lo hanno già fatto ottenendo gratuitamente la riqualificazione di aree pubbliche.

Allego ipotesi di progetto per Campomarino, fermo restando che le ditte specializzate potranno far pervenire manifestazioni di interesse proponendo progetti anche di altra natura e su aree pubbliche diverse. Progetti che saranno poi vagliati dai competenti uffici comunali.

Spero che il Consiglio Comunale – conclude Di Carlo – approvi velocemente questa mia proposta che ci consentirà di riqualificare gratuitamente aree di interesse pubblico”.