In tre quartieri della città mancherà l’acqua domani, 31 maggio, quando saranno svolti lavori urgenti alla rete idrica. Rubinetti a secco in contrada Colle Serano, Rione San Vito e in via Duca D’Aosta. L’acqua mancherà anche all’autolavaggio che si trova sulla provinciale 53 (Madonnella), come informa il Comune in una nota.

“Lunedì 31 maggio per urgenti lavori di manutenzione da eseguirsi all’interno di tre pozzetti della rete Tappino, dalle ore 8.30 circa sarà temporaneamente interrotto il flusso idrico alle utenze delle seguenti aree cittadine: Contrada Colle Serano, Rione San Vito, via Duca D’Aosta e Autolavaggio ubicato lungo S.P. 53 (Madonnella).

Il ripristino dell’erogazione idrica avverrà presumibilmente entro la tarda mattinata dello stesso giorno, salvo imprevisti”.