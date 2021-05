Campitello, Termoli, Castel San Vincenzo: quale meraviglia sul vasetto della Nutella?

“Quale meraviglia vorresti vedere sul vasetto della Nutella?”. L’industria di cioccolata spalmabile più famosa al mondo lancia un sondaggio legato al territorio: si può scegliere votando sul sito di Nutella (qui il concorso dove si può votare online) quello che vorremmo vedere rappresentato sui vasetti che andranno in commercio. E non poteva mancare certamente il Molise, affiancato orgoglioso a tutte le altre regioni.

Per la nostra si possono scegliere quattro posti: Campitello Matese, il lago di Castel San Vincenzo, Termoli, il trabucco di Bricche di Termoli.

Quattro luoghi fantastici: montagna, lago, mare, paesaggi mozzafiato. Scorci molisani che sembrano usciti da una favola, da un racconto di Tolkien magari. La maestosità di Campitello innevato immerso in un tramonto romantico e fuori dal tempo, affascinante e denso di quell’ambiente genuino che in Molise per fortuna resiste. E poi, si passa allo specchio d’acqua di Castel San Vincenzo immerso in un promontorio roccioso: il trionfo della natura.

Termoli partecipa come ‘perla dell’Adriatico’ e con il trabucco di Bricche. Le immagini parlano da sole: l’acqua del mare placida ma non troppo mentre il sole all’orizzonte sta per andare a dormire, dall’altra parte il Borgo antico fotografato dalla spiaggia è una cartolina di rara bellezza.

Insomma, cari molisani andate sul sito della Nutella e votate il posto del cuore, quello che in tutta Italia potranno ammirare sugli scaffali dell’immenso ipermercato e del piccolo supermercato di provincia. O dell’alimentari sotto casa, chissà. E’ possibile votare fino al 6 giugno.