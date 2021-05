Bye bye effetto crespo: i rimedi più efficaci

A tutte sarà capitato di uscire di casa con una piega perfetta ed essere sorpresa da temporale che in pochi minuti trasforma i capelli da stupendi a tremendi. Non basta: spesso anche il sudore e l’umidità presente sulla pelle possono favorire la comparsa dei capelli crespi. È sbagliato pensare che sia un problema solo delle ragazze che amano i capelli super lisci perché l’effetto crespo colpisce anche pieghe mosse e capelli ricci.

Se anche voi avete trascorso due ore ad asciugare i capelli, piastrarli e disciplinarli e qualche ora dopo vi ritrovate con una chioma che sembra paglia arruffata, questi sono alcuni rimedi per liberarvi una volta per tutte del temutissimo effetto crespo.

Il balsamo giusto

Il balsamo districante e disciplinante è il vostro migliore alleato per capelli perfetti. Il segreto sta nello scegliere quello giusto. Ingredienti quali l'avocado e l'aloe vera nelle formulazioni del balsamo, sono i migliori amici contro l'effetto crespo. Invece, oli e burro sono più indicati se avete a che fare anche con problemi di idratazione del fusto capillare.

Bisogna fare un po’ di prove per trovare il prodotto migliore in assoluto poiché quello anti – crespo non è detto sia sempre la risposta che stavate cercando. Per esempio, una crema per capelli ricci può essere più indicata. Balsamo, crema o siero che sia va concentrato principalmente sulle lunghezze per evitare di appesantire i capelli, in particolare se li avete sottili. Un pettine a denti larghi può aiutare questa operazione.

Come asciugare i capelli

Uno dei motivi per cui vi ritrovate con i capelli tipo Hermione Granger è uno styling sbagliato. Prima di tutto, concentratevi sul tipo di asciugamano che utilizzate. Il classico in spugna frizionato energicamente sui capelli è un errore davvero imperdonabile. Preferite un telo in cotone oppure in microfibra che va solo tamponato sulla chioma.

Per l’asciugatura, dividete i capelli in sezioni e fate sì che l’aria del phon, non troppo calda, colpisca il cappello in maniera parallelo e non perpendicolare, aiutando a chiudere le cuticole. I capelli devono sempre essere perfettamente asciutti prima di passare ad eventuali styling successivi altrimenti l’effetto crespo è dietro all’angolo.

Per i piccoli capelli sulla fronte e tempie, noti anche come baby hair, provate a disciplinarli con uno scovolino, magari quello di un mascara vecchio o di uno spazzolino per denti ormai usurato.

Proteggere i capelli

Soprattutto durante la stagione estiva, I capelli vanno protetti dal sole e dall’umidità. In poche si rendono conto che in certe giornate è impossibile portare la chioma fluente sulle spalle per colpa del caldo umido. È indispensabile proteggere i capelli con ogni mezzo possibile per essere sempre perfette anche dopo chi siete uscite di casa da diverse ore.

Cappellini, foulard e fasce sono perfette per proteggere la chioma dai raggi solari più intensi ma anche per evitare che il sudore faccia apparire il crespo. Inoltre, ci sono un sacco di acconciature furbe ma pur sempre chic per affrontare il caldo ed evitare capelli effetto scopa di saggina.