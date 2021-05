Buon compleanno nonno Nicola

A te che hai avuto sempre la forza di un guerriero vincendo ogni battaglia, a te che con un sorriso migliori la giornata.

Vorrei esprimere la mia gratitudine per tutto quello che fai, nonno. Tu sei una parte importante della mia vita. Qualunque cosa succeda, ci sarò sempre per te! Grazie per essere la mia forza nei momenti in cui ho bisogno di una mano. Sono fiera di avere un nonno come te! Ti auguro un meraviglioso compleanno e di passare dei momenti pieni di gioia!

Buon 82esimo compleanno, nonno Nicola

Tua nipote Maria.