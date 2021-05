Boom acquisti online: una moda ma anche rischi da evitare

Gli acquisti online fanno ormai parte della nostra quotidianità. Lo shopping online ha infatti conosciuto una crescita esponenziale nel corso degli ultimi anni, grazie soprattutto ai tanti vantaggi che ne derivano. D’altronde basta guardare gli ultimi dati per accorgersi del successo ottenuto dal settore nel corso degli ultimi anni. Un successo che ha spinto alcune categorie merceologiche verso traguardi inaspettati fino a qualche anno fa. Tra i prodotti di maggior successo spiccano l’informatica e l’elettronica di consumo, l’abbigliamento, l’arredamento e l’home living, l’editoria ed il food & grocery. Spiccano, tra gli altri, anche ricambi auto, beauty e giocattoli, comparti emergenti e di grande prospettiva. Nei servizi, poi, protagonista incontrastato è il comparto turismo e trasporti.

Nel nostro Paese l’e-commerce è al terzo posto tra le 99 attività economiche italiane per incidenza sul fatturato del comparto privato in Italia nel 2020. Un settore che pesa per circa il 20% sulla crescita di fatturato del totale delle attività economiche italiane. Nello stesso anno, inoltre, la rete ha inciso profondamente sulla crescita dell’occupazione delle imprese italiane, con un contributo del 6,7% sul totale, collocandosi, anche in questo caso, al terzo posto tra i settori economici per variazione dell’incidenza sull’occupazione italiana.

Il fenomeno del Food Delivery

In questi mesi inoltre c’è stato un fattore che ha fatto segnare numeri straordinari. Secondo recenti statistiche nel nostro Paese questo comparto fa segnare introiti da 566 milioni di euro con un crescita del 56% rispetto all’anno precedente. Inoltre secondo gli esperti il valore globale del settore raggiungerà i 306 miliardi di euro nel 2030 e che crescerà del 15% all’anno, tra i settori in più rapida espansione. Non a caso sempre più ristoranti, locali, pub e player del settore hanno deciso di affidarsi ai servizi di food delivery attraverso le varie piattaforme di delivery come Just Eat, Glovo, Deliveroo e Uber Eats.

I consigli per acquistare in sicurezza

Come ogni fenomeno, anche quello degli acquisti online merita particolare attenzione per quanto riguarda la sicurezza degli utenti. Prima di lanciarsi nel mondo degli acquisti online è infatti consigliabile conoscere e seguire i consigli utili per navigare in sicurezza.

Il primo passo è quello di affidarsi solo ed esclusivamente a siti sicuri e conosciuti. Secondo gli esperti, infatti, se un venditore non sa fornirci informazioni sul prodotto che vende quasi certamente fa “drop shipping”: vende qualcosa che non ha in magazzino, comprata probabilmente all’ingrosso su altri siti Web in estremo oriente. In questo caso oltre alla probabile scarsa qualità, la data di arrivo del prodotto non sarà prevedibile. Un buon metodo per affidarsi solo a siti sicuri è quello di rintracciare la società. Ogni venditore deve mostrare chiaramente il suo indirizzo fisico, la Partita IVA, avere un numero di telefono ben in vista e un servizio clienti facile da contattare.

Ovviamente è consigliabile affidarsi alle società con sede legale in Italia, al massimo in Unione Europea. In questo caso, dovesse presentarsi un contenzioso, sarà molto più difficile avere la meglio su un venditore estero e, soprattutto, saranno maggiori le spese legali perché il foro competente sarà quello estero.

Occhio poi ai metodi di pagamento che scegliamo. Generalmente il consiglio degli esperti è utilizzare le carte ricaricabili ma in caso di carta di credito è bene seguire le dinamiche di sicurezza con i vari fattori offerti dai servizi di home banking che ci avvisano quando la nostra carta sta per essere utilizzata per un acquisto. Un metodo molto semplice per sapere se un sito è sicuro e criptato è controllare il suo indirizzo: se inizia per “Https” è sicuro, se inizia per “Http” non lo è.

I browser più moderni avvertono l’utente quando naviga su un sito non sicuro, quindi tenere aggiornato il browser all’ultima versione disponibile aggiunge una protezione in più ai nostri acquisti online.

Bisogna inoltre prestare attenzione a quei siti che vendono prodotti a prezzi particolarmente vantaggiosi. Potrebbero infatti celare qualche truffa dalla quale è bene stare alla larga. Occhio poi ai siti che offrono coupon e buoni sconto molto vantaggiosi. Spesso, infatti, si tratta solo di siti che vogliono raccogliere i nostri dati. Prima di regalare i nostri dati a uno di questi siti, quindi, verifichiamo se il prezzo offerto dal sito di vendita non sia già lo stesso di quello promesso dal sito di coupon.